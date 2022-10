Colombia debe clasificar al Mundial y a los Olímpicos: Yoreli Rincón ante Copa América

La mediocampista de la Selección Colombia Femenina Yoreli Rincón habló en El Camerino de Blu Radio sobre la Copa América Femenina que se disputará en Chile y que da dos cupos directos para el Mundial de Francia.

“Ya es mi tercera Copa América, siempre existen los nervios. Nosotros al tener una liga se supone que hay que crecer. Nosotras venimos con el objetivo que de Colombia debe ser uno de los clasificados al Mundial y a los Olímpicos”, dijo.

De igual forma, Rincón reconoció que la Selección Colombia es favorita en el grupo en el que enfrentan a Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.

“En el fútbol femenino los referentes son Brasil y Colombia. En esta Copa América las brasileras son las actuales campeonas, son cabeza de grupo y obviamente Chile por ser la anfitriona (…) Somos favoritas en el grupo A”, señaló.

Asimismo, la volante dijo que pasó malos momentos por su lesión de tobillo.



“Pase dos años muy malos tras la ruptura de mi tobillo. La liga pasada fue algo plana para mí, no fue algo muy positivo porque no me destacaba, pero ya logré subir al nivel que quería”, afirmó.

