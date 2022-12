Colombia tiene las armas para ser un equipo que imponga condiciones: Navarro Montoya

Carlos Fernando ‘El mono’ Navarro Montoya pasó por los micrófonos de El Camerino para hablar de sus expectativas sobre la Selección Colombia en el Mundial de Rusia y la posibilidad de dirigir en Santa Fe.

“Yo creo que Colombia se basa en dos fortalezas, la más importante es la calidad individual de sus futbolistas y, la segunda, es que es hijo de un proyecto que se ha extendido en el tiempo y que le ha permitido a Pékerman plasmar sus ideas”, dijo.

Para Montoya Colombia ya es un equipo reconocible que juega con un estilo y una idea definidas.

“Colombia tiene las armas para ser un equipo que pueda imponer sus condiciones, son dos equipos, con Uruguay, que uno imagina más allá de octavos de final”, señaló.

Habló del rendimiento de David Ospina y de lo que espera de él en el Mundial. “Es un arquero de jerarquía, errores cometemos todos, pero la carrera de un futbolista se edifica a través de los años por su rendimiento. Para llegar a donde ha llegado Ospina evidentemente su nivel ha sido muy bueno, hay más virtudes que desaciertos”.

Finalmente, manifestó que espera dirigir en algún momento a Independiente Santa Fe, que por estos días está buscando director técnico de cara a la próxima temporada.

“Ojalá me elijan a mí, para mí sería un placer enorme, yo había dicho que alguna vez iba volver a caminar junto a los hinchas santafereños, sería un orgullo, me he preparado para eso, el tiempo dirá si es ahora o más adelante, pero estoy seguro que en algún momento se va a dar”, concluyó.