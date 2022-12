Colombia y España, con su mira en Rusia 2018, se enfrentan en atractivo amistoso

España se enfrenta a Colombia el miércoles en partido amistoso en Murcia (19h30 GMT) que servirá para preparar el clasificatorio mundialista del domingo contra Macedonia, mientras en los 'cafeteros' James puede seguir reivindicándose tras una ardua temporada en el Real Madrid.



"Veo a Colombia como un grandísimo equipo, con un fantástico entrenador con mucha solidez y mucho tiempo en la élite, y eso lo que nos hace prever es un gran partido", dijo este martes el seleccionador español, Julen Lopetegui, en rueda de prensa.



"Evidentemente, tenemos el foco en los tres puntos de Macedonia, pero tenemos mañana un gran rival y queremos hacer un gran partido", añadió.



Lopetegui, aprovechará este encuentro para afinar el equipo de cara al encuentro en Skopje el domingo contra Macedonia, en el que España se juega tres puntos importantes para seguir encabezando el Grupo G europeo de clasificación para el Mundial de Rusia-2018.



España está empatada a puntos con Italia, segunda del grupo G, por lo que no puede descuidarse en la carrera por la clasificación mundialista.



El seleccionador español tendrá que gestionar los minutos en este encuentro al que muchos jugadores llegan tras un parón de más 15 días desde el final de la Liga el 21 de mayo.



La Roja acudirá también a Murcia sin los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Francisco Alarcón 'Isco' y Daniel Carvajal, que tienen libre hasta el jueves tras ser titulares en la final de la Liga de Campeones que ganaron los blancos a la Juventus (4-1) el sábado.



Sus compañeros Álvaro Morata, Nacho y Marco Asensio estarán disponibles tras solicitar adelantar su incorporación a la Roja.



Nacho probablemente acompañará a Gerard Piqué en el eje de la defensa ante la ausencia de Ramos, contra Colombia, donde otro madridista, James Rodríguez, volverá a tener la ocasión de brillar con la selección 'cafetera'.



"Modo selección", puso James en su cuenta oficial de Twitter el lunes, junto a una bandera de la selección colombiana y un emoticono sonriente.



El atacante colombiano, pese a no haber tenido todos los minutos que hubiera deseado en su club, sigue siendo un puntal de su selección, donde es el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas con cinco goles.



"Nosotros sabemos que en James tenemos un 'crack', un jugador excepcional, hay pocos jugadores como él en el mundo y para Colombia es fundamental", dijo este martes el seleccionador de Colombia, José Pékerman, en rueda de prensa.



El conjunto 'cafetero' volverá a ser el bálsamo para el jugador, que no jugó la final de 'Champions' y al que la prensa española sitúa ya fuera del Real Madrid para la próxima temporada.



Junto a él estará el delantero Radamel Falcao, muy motivado tras haberse perdido por lesión los últimos partidos de su selección, con la que jugó por última vez en octubre pasado en el partido que Colombia ganó a Perú 2-0.



Colombia llega con gran ánimo a este encuentro tras sus victorias en marzo pasado sobre Bolivia (1-0) y Ecuador (2-0), que le situaron en la segunda posición de tabla clasificatoria sudamericana para el Mundial de Rusia.



Es un partido "importante, amistoso pero importante, por la calidad de los jugadores, por la expectativa que son dos equipos que juegan buen fútbol y tienen todas las posibilidades de dar un buen espectáculo", dijo Pékerman este martes.



El partido contra la Roja y el siguiente amistoso el martes contra Camerún en Getafe (centro de España), servirá al seleccionador José Pékerman afinar el equipo de cara a las próximas citas clasificatorias para Rusia-2018 contra Venezuela y Brasil.



Equipos probables:



España: De Gea - Azpilicueta, Piqué, Nacho, Jordi Alba - Koke, Busquets (o Illarramendi), Iniesta - Vitolo, Silva, Diego Costa. Entrenador: Julen Lopetegui.



Colombia: Ospina - Árias, Mina, Murillo, Armero - Wilmar Barrios, Sánchez - Cuadrado, James Rodríguez, Cardona - Falcao. Entrenador: José Pékerman (ARG)