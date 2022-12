Con doblete de Ceballos, Real Madrid vuelve a la victoria en liga

El Real Madrid ganó este sábado 2-1 en el campo del Alavés con un doblete de Dani Ceballos, que permite a los blancos seguir conectados con los equipos de cabeza de la Liga, que lidera el Barcelona en solitario.



Ceballos abrió el marcador con un disparo ajustado al palo (10), antes de que Manu García igualara con un remate de cabeza (40) y poco después aparecía de nuevo Ceballos, con un disparo desde la frontal para hacer el 2-1 (43).



La victoria permitió a los blancos subir provisionalmente al cuarto puesto de la clasificación liguera, a cuatro puntos del Barça, a la espera de lo que hagan los azulgranas en el último partido del día frente al Girona.



El equipo de Zinedine Zidane, lastrado por las bajas de hombres como Kroos o Marcelo, buscó pronto el gol, que llegó cuando Marco Asensio se fue hacia la línea de fondo para dejar el balón atrás, donde apareció Ceballos, en su primer partido como titular, para soltar un latigazo (10).



Con Francisco Alarcón 'Isco' a los mandos, el Real Madrid lograba llegar hasta el área de Pacheco, pero no conseguía definir, para desesperación de Cristiano Ronaldo, que no dudaba en probar el portero alavesista cada vez que tocaba el balón.



"Cuando miras las ocasiones que hemos tenido y te vas con dos goles, es poco, pero lo más importante hoy era sumar", dijo Zidane tras el partido.



Camino del descanso, Munir centró un balón al área blanca, donde apareció Manu García para igualar con un cabezazo (40), pero apenas tres minutos después Ceballos recogía un rechace en la frontal del Alavés para soltar un latigazo y hacer el 2-1 (43).



Tras el descanso, los blancos dieron un paso adelante, aprovechando que el Alavés se abrió en busca del empate.



Cristiano siguió buscando el gol, pero lo más cerca que estuvo fue un balón que estrelló en el palo tras recortar a un rival (63).



El palo impidió también que el Alavés pudiera empatar después que Alfonso Pedraza acabara mandando dos balones a la madera, el segundo cuando ya había superado a Keylor Navas en un mano a mano.



Los últimos 20 minutos de partido fueron de ida y vuelta, pero el marcador ya no se movería, permitiendo a los blancos llevarse tres puntos de oro.



En el primer partido del día, el Atlético de Madrid arrebató el segundo puesto liguero al Sevilla al ganar a los andaluces 2-0 en el Wanda Metropolitano.



El belga Yannick Carrasco abrió el marador tras una gran galopada (47) y Antoine Griezmann remachó el 2-0 (70) para infligir al Sevilla su primera derrota de la temporada.



"En el primer tiempo nos costó más y ellos manejaron el partido. En el segundo tiempo llegó la jugada del gol y pudimos encarrilarlo", dijo el entrenador rojiblanco, Diego Simeone, tras el partido.



El juego se concentró en los primeros 45 minutos en el centro del campo, con constantes pérdidas de balón por una parte y otra hasta que tras el descanso llegó el primer gol rojiblanco.



Nada más iniciarse el segundo tiempo, el argentino Luciano Vietto metió un pase a la izquierda a Carrasco, que inició una galpada hasta superar a Sergio Rico en su salida para hacer el 1-0 (47).



El gol trajo tranquilidad al equipo rojiblanco que pasó de presionar a dar un paso atrás y esperar sus oportunidades al contraataque.



El equipo andaluz empezó a tener más la pelota, pero sin llegar con claridad al área del Atlético, que a un cuarto de hora del final amplió su cuenta.



Filipe recibió en la frontal del área para abrir a la izquierda, donde estaba Griezmann para batir a Sergio Rico con un disparo cruzado (70).



En Málaga, el equipo andaluz sumó su primer punto de la temporada al empatar 3-3 con el Athletic de Bilbao con sendos dobletes de Iñaki Williams para los vascos y del uruguayo del Málaga Diego Rolán.



