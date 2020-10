Conmovedor adiós a la abuelita de Mariana Pajón

View this post on Instagram

Descansa buelita! Te lo mereces! Les presento a la personita más fuerte del mundo y nunca pisó un gimnasio. Una persona que nos enseñó que la fuerza más grande está en la mente y en el corazón y no en los músculos; Que la autoridad y el respeto se ganan y no se imponen; que lo último que se debe perder es el criterio y la firmeza. Te disfrutamos por mucho tiempo. En cada uno de sus 102 años estuvo siempre firme enseñandole al mundo todo lo necesario para una vida plena y feliz. Una persona que podría haber escrito una enciclopedia entera de como formar y mantener unida y feliz una familia. Te vas a descansar con el abuelo Juanchito y con los tíos y tías, dejando solo recuerdos bonitos! Gracias por tanto abuelita y se que nos seguiras cuidando y uniendo desde donde estés! Toda tu familia está hoy unida despidiendote como te mereces, tristes por no verte más pero felices por todo lo que te disfrutamos y aprendimos!