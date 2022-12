Corolla y Focus, los modelos de coches más vendidos en el mundo

vendió 589.709 Focus, 20% más respecto del primer semestre del año pasado, cifra superada por el Corolla que, sumando todas las referencias, es el modelo líder de ventas en el mundo.

Esta semana estalló un gran escándalo en Venezuela por dineros entregados a pilotos. La ministra del Deporte, Alejandra Benítez denunció que le habían falsificado la firma en más de 60 carpetas de Cadivi, por lo cual deportistas del automovilismo y el motociclismo obtenían enormes cantidades de divisas preferenciales por encima de sus reales necesidades, falsificando informes y premios para luego revender esos dólares en el mercado negro y obtener ganancias. En la mira quedan pilotos como Pastor Maldonado, Alex Popow y Ernesto José Viso.

General Motors (GM) anunció que uno de sus vehículos de investigación, equipado con pilas de combustible de hidrógeno, superó la marca de 100.000 millas (más de 160.000 kilómetros) en condiciones reales de conducción. El vehículo, un Chevrolet Equinox 2007, es parte de la flota de 119 vehículos que participa en el “Proyecto Driveway” que la compañía automovilística inició en 2007 para probar la viabilidad de las pilas de combustible de hidrógeno como fuente de energía para vehículos.

Las ventas del Nissan Leaf en Japón sobrepasaron la barrera de las 30.000 unidades. El acumulado total en el mercado doméstico de Nissan fue alcanzado al final de septiembre 2013, el mismo mes en que las ventas globales de Nissan Leaf llegaron a 4.700 unidades, el mejor resultado en las ventas mensuales de Leaf hasta la fecha. Para el final de septiembre, las ventas globales acumuladas de Nissan Leaf desde su lanzamiento suman 83.000 unidades. El Nissan Leaf es el primer vehículo 100% eléctrico producido masivamente en el mundo.

El español Fernando Alonso se convirtió en el piloto que más puntos ha sumado a lo largo de la historia del Mundial de Fórmula Uno tras finalizar en la cuarta posición en el Gran Premio de Japón hace 15 días. Por este motivo, el piloto de Ferrari rindió un particular homenaje a las tres escuderías - Renault, McLaren y Ferrari - con las que ha sumado puntos en el Mundial a lo largo de toda su carrera profesional. A través de su perfil en Twitter, Alonso mostró una fotografía en la que se aprecia el casco que luce en el Gran Premio de la India y donde da las gracias en francés, inglés e italiano. En total Alonso ha sumado 1.571 puntos.

Toyota se impuso en la carrera más absurda de la historia del automovilismo, las “6 Horas de Fuji” del Mundial de Resistencia ¡reducidas a solo 8 vueltas por la lluvia! Las secuelas de un tifón dejaron imposible la pista, pese a lo cual los organizadores decidieron sacar los coches a pista e iniciar la prueba tras el safety car. Por dos ocasiones Gerard Neveu, Director de la Competición, intentó dar la salida real, pero las condiciones no habían mejorado lo suficiente y no había previsión de que lo hiciera, por lo que en la vuelta 8 decidió detener la prueba con bandera roja. La organización decidió repartir la mitad de puntos y darlos a todos los pilotos, aunque la mayor parte de ellos no habían tenido tiempo de subirse al coche.