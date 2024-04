Crean pregrado profesional para la industria e-sport en Colombia: así funcionará

Para nadie es un secreto que la industria de los videojuegos ha tenido un auge significativo en el siglo XXI. Millones de personas han visto este mundo como no solo una oportunidad de entretenimiento, sino como una rama profesional de sus vidas, ya sea como creadores de contenido o jugadores profesional de e-sport.

Por tal razón más compañías han apostado por el desarrollo y potencia de esta rama del deporte. Aunque para algunos suene increíble, los e-sport son una realidad y compiten en cuanto a cifras con otras ramas. Y es que según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en 2022, por ejemplo, esta industria facturó un poco más de 2.000 millones de euros.

Ante este crecimiento que tanto como jóvenes y compañías han visto para sus vidas dejando de lado las profesiones tradicionales, el Comité Olímpico Colombiano puso en marcha un trabajo para que lo e-sport garanticen la vida de los jugadores como si fueran cualquier atleta más e incluso en los últimos Panamericanos, por primera vez en la historia, Colombia tuvo su propio equipo compitiendo en torneo oficiales del COI.

En apoyo de Colombian Official Esports, el Comité ha encontrado una oportunidad de crecimiento, no solo en dinero, para miles de jóvenes en el país y, ahora, junto a la Universidad del Rosario por primera vez el país tendrá una carrera dedicada a este campo electrónico, esto con el objetivo no solo de formar profesionales, sino grandes atletas.

BLU Radio // E-sports // Foto: AFP

Publicidad

En diálogo con Blu 4.0, Sandra Chacón, decana de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, y Johan Pinzón, CEO de Samsung Electronics Colombia, explicaron a detalles cómo funcionará este pregrado y el objetivo social que tiene en la educación.

“A partir de la pandemia nos dimos en cuenta que han crecido los gamers a nivel mundial. Hay hasta un crecimiento de hasta el 100 % de los jugadores de estos videojuegos a nivel global, en temas económicos hemos visto que la industria ha estado volcándose a esto”, dijo Pinzón.

Publicidad

Según la decana, la Universidad del Rosario aportará profesionales para que los jóvenes que se dediquen a esto tengan la posibilidad de forjarse con alta calidad en su destreza, seriedad y conocimiento de la industria para crear oportunidad y potenciar su competencia.

Ahora, este jueves, 4 de abril de 2024, el programa fue presentado oficialmente con muy buenas sensaciones de lo que viene a continuación en este campo de la tecnología.

“Este pregrado está dirigido para generar capacidades en las personas para gestionar, liderar y crear modelos de negocios innovadores. No está dirigido en entrenar jugadores, pero deben entender la industria. Entender el marco legal, marco jurídico, analítica de datos, diseño en productos o algo que me parece importante representación de jugadores y equipos. Todo el tema de franquicia. Profesionales que logren crear oportunidades con este modelo”, añadió la decana.