Cuando se cansan las piernas, se pedalea con el corazón: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se felicitó en la meta de Guadalajara, adonde llegó con más de cinco minutos de ventaja sobre el resto de favoritos de la Vuelta 2019, de haber "aprovechado" para meterse en carrera de nuevo cuando "menos lo esperaba".

"La estrategia estaba bien. Tan pronto no estaba planeado porque teníamos otra estrategia, pero hemos aprovechado, nos hemos sabido mover y hemos sacado provecho cuando menos esperábamos", dijo el de Boyacá en la línea de meta, todavía casi sin aire por el esfuerzo.

Quintana se mostró muy agradecido "al equipo porque siempre estuvo ahí acompañándome". "No es fácil rodar con esta gente de 70/80 kilos de peso y además estuve en cabeza desde la salida", que fue cuando se formó la escapada que colocó segundo en la general.

"Aquí estamos otra vez gracias al equipo", dijo el corredor que abandonará esta temporada el Movistar, donde lleva ocho años.

Sobre su estado físico, dijo que "el catarro va a mejor" y que espera "ir mejor mañana en la etapa de montaña" por la sierra madrileña. "Esperamos que la salud vaya mejorando", deseó.

Para Quintana, fue "una alegría poder hacer una etapa de estas, casi 'anti-Nairo', llana y con mucho viento, siempre con los mejores y defendiéndonos".

"Siempre he dicho que daría todo hasta el final. La idea era debilitar el equipo del líder con esos ataques, y adelante, llegar con la máxima ventaja posible. Estamos de nuevo en la pelea por La Roja; la salud no me ha ayudado mucho por la tos, pero seguiremos. Cuando se cansan las piernas, se pedalea con el corazón", subrayó.

