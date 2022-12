Dani Alves le envió mensaje de paz a los venezolanos

Brasil derrotó por 0-2 a Venezuela en el estadio de Mérida, donde el público mostró su descontento con el gobierno coreando ‘fuera Maduro’ durante los más de 20 minutos de apagón de la iluminación del recinto.

Terminado el compromiso, el actual jugador de la Juventus de Italia publicó un mensaje haciendo un llamado de paz hacia los venezolanos.

“Ruego que la paz pueda reinar en ese país. No me importa quién mande, solo importa que personas vivan felices y honestamente. No hay rico ni pobres en el cementerio, todas acaberemos allá.... por eso ruego que, personas cuiden de personas, que amemos unos a los otros, cuando no daremos cuenta de que se está luchando por cosas sin valores? El valor más grande es la vida y nos estamos quitando unos a los otros ese derecho. Que Dios bendiga el pueblo venezolano #peace #love #live”, escribió Alves acompañando el texto de una foto con Salomón Rondón, jugador venezolano.

