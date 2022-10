David Ospina atajó los 90 minutos en la victoria de Arsenal en FA Cup

Los Gunners dominaron ante el modesto equipo local, que está luchando por no bajar de categoría, y no tuvo demasiados problemas para sellar la clasificación, pese al empuje del voluntarioso Sutton en algunos tramos del partido.



Lucas Pérez adelantó al Arsenal con un tanto en el primer tiempo (26), en un centro del delantero español desde la derecha que no tocó ningún jugador y acabó en el fondo de la portería de Sutton.



Ya en el segundo tiempo, una larga jugada elaborada por todo el equipo, acabó con el centro desde la izquierda del español Nacho Monreal y Walcott, en el segundo palo, remató con la izquierda para conseguir su gol 100 con la camiseta Gunner.



La victoria puede calmar algo las turbulentas aguas que bajan por el Emirates, tras quedar alejado de la lucha por la Premier y el contundente 5-1 encajado en Múnich ante el Bayern en la ida de los octavos de la Champions.



"Hicimos nuestro trabajo", dijo el entrenador del Arsenal Arsene Wenger.



"No fue un partido sencillo en absoluto. Tenemos que darles crédito porque de cada error que cometimos ellos sacaron ventaja en este campo. Jugaron muy bien", añadió el francés en referencia al estadio donde se disputó el partido, el Gander Green Lane, al sur de Londres, con un capacidad de 5.000 espectadores.



Wenger, cuya continuidad en el banquillo Gunner la próxima temporada está más en duda que nunca, podría ganar un séptimo título de la FA Cup, lo que sería un récord para un entrenador en Inglaterra.



En cuartos, el Arsenal se enfrentará al Lincoln, el equipo de quinta categoría que eliminó el sábado al Burnley, 12º clasificado de la Premier.



El Leicester, vigente campeón del campeonato inglés, también cayó sorprendentemente al perder ante el Milwall, de tercera.



Mánchester United y Chelsea sí lograron la clasificación y se enfrentarán en cuartos, en el choque estelar de la próxima ronda.



Queda una plaza de cuartofinalista, la que deben jugarse el Mánchester City y el Huddersfield, de segunda, que el sábado empataron a cero goles y que tendrán que jugar un partido de desempate.







