¿Dayro Moreno a Europa? Su representante da indicios del futuro del delantero

Tras el buen desempeño deportivo de Dayro Moreno con el club argentino Talleres, el representante del jugador, Álvaro Muñoz Castro, le confesó a GolCaracol.com que un equipo europeo está interesado en el delantero tolimense.

“De Europa hay un equipo interesado en él”, dijo.

"Hoy me llamaron en la mañana del exterior, me hablaron de unos valores muy importantes y quedamos en esperar una propuesta escrita", añadió.



Moreno jugó en el viejo continente en 2008 con el Steaua Bucarest donde tuvo participación en la Champions League y la Liga I de ese país.



De igual forma, Muñoz descartó que Moreno regrese pronto al fútbol colombiano porque no tienen ninguna oferta de esa liga.



“Dairo jugó en Nacional, Millonarios y Junior, pero ninguno de esos clubes me ha hablado”, comentó.



Asimismo, el representante del jugador relató cómo es la situación actual de Moreno en Talleres.



“Tenemos un pacto con Talleres para que adquieran un porcentaje de los derechos deportivos de Dayro (…) Aún no se ha hablado con el presidente del club, Andrés Fassi”, afirmó.