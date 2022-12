De jugar con Ronaldo en el Inter a ganarse la vida como panadero y cortando leña

Es la historia del exdefensor del Inter Fabio Macellari, quien llegó al equipo milanés en el 2000, cuando tenía 26 años, transferido por 7 millones de euros.

Sin embargo, la que parecía una carrera de éxitos terminó muy mal por culpa del alcohol y la droga, según contó el mismo exjugador, hoy de 45 años, en el programa televisivo Live-Non è la D’Urso.

“Me divertí tanto que una persona normal necesitaría cuatro vidas para divertirse como lo hice en esos años. Salía con mis amigos, pasaba la noche afuera, volvía por la mañana y llegaba tarde al entrenamiento. Pasar a las drogas fue de un momento a otro”, confesó.

“Cuando eres joven, no te das cuenta de lo afortunado que eres porque hay mucha ganancia. La buena vida que veo que hacen los influencers hoy, es la que hice yo. Siempre ofrecía en la discoteca, siempre gastaba para otros. Pero cuando dejas de jugar, el dinero no alcanza para mantener ese estilo de vida”, agregó.

Confesó que, gracias a su familia, y luego de haber caído muy bajo, logró reponerse y hoy vive en la población de Bobbio, Piacenza, en donde además de trabajar como panadero, maneja un tractor y corta leña.

“En un momento tiré todo a la basura. Dinero y carrera con ciertas actitudes. Hoy soy panadero y leñador. La panadería no es mía, trabajo allí cuando están mis amigos. No puedo quedarme quieto: si no estoy en la panadería, estoy en el tractor en las montañas cortando madera”, manifestó.

Agregó que le gustaría trabajar en la Serie A y que si pudiera devolver el tiempo, lo haría.

