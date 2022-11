De la mano de Mier, Colombia se clasificó a cuartos de final del Mundial Sub 20

La Selección Colombia logró este domingo una agónica clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 20 de Polonia al superar en los penales a Nueva Zelanda (5-4) luego de empatar 1-1 al término de los 90 minutos reglamentarios y de la prórroga, en Lodz por los octavos de final.

El arquero colombiano Kevin Mier detuvo el lanzamiento definitivo a Matt Conroy después de una interminable serie de lanzamientos desde los once metros después de 120 minutos de juego.

El central Andrés Reyes adelantó al combinado nacional de Arturo Reyes con un remate de cabeza peinando un balón puesto por Iván Angulo desde una falta lateral al minuto 11.

El campeón de Oceanía de la categoría estableció el empate con un tiro de Elijah Just al minuto 35.

Como había predicho el director técnico Arturo Reyes, el partido fue igualado y con fases de dominio alternas entre ambos equipos.

Nada más iniciarse la prórroga, Juan 'El Cucho' Hernández, menos brillante que en el partido previo ante Tahití, cedió su puesto a Andrés Amaya.

Los 30 minutos extra depararon más y mejores ocasiones que los 90 previos, sobre todo para una Nueva Zelanda que mostró un punto más de frescura ya que dejó casi todas sus sustituciones para el final.

Sarpreet Singh puso el corazón de los colombianos en un puño con lanzamientos que se escaparon fuera por muy poco, y Mier avisó de lo que realizaría después sacando un remate de cabeza de Max Mata, antes de que el centro de falta de Joe Bell se perdiera por la línea de fondo sin encontrar rematador. Colombia la tuvo con latigazo de Luis Sinisterra que el arquero Michael Woud desvió a córner.

El marcador no se movió, manteniéndose la igualdad hasta que el penal atajado por Mier y el previo convertido por Carlos Cuesta devolvieron a Colombia a cuartos de final de un Mundial Sub 20 ocho años después de última ocasión, en Colombia 2011. En un final no apto para cardíacos, se vieron 14 lanzamientos, con dos penales fallados por Colombia, los dos primeros, y tres atajados por Mier.

El combinado 'cafetero' espera rival en cuartos, que saldrá del duelo que disputarán el lunes Ucrania y Panamá.