Déinner Quiñones, el colombiano que quiere conquistar el fútbol mexicano

Déinner Quiñones, volante colombiano del Santos Laguna de México, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de su presente en el fútbol ‘manito’ tras ser cedido por el Independiente Medellín, club en el cual jugó apenas un partido.

“Fue un poco extraño. A todos nos tomó por sorpresa, ya que no lo esperaba ni yo. El negocio (con Santos Laguna) venía de meses atrás y no se había podido concretar por cifras. El fútbol mexicano me brindó una muy buena oportunidad y acá estoy, esperando dar todo por este equipo”, dijo.

Manifestó que tenía muchas ganas de triunfar en el Independiente Medellín y que ya estaba acoplado a la institución, a sus compañeros y a la idea del técnico Octavio Zambrano.

“Sabemos lo que significa Medellín en Colombia y ya estaba acoplado a la armonía de todo el equipo. La sensación de competir estaba, pero solo pude jugar un solo partido”, agregó el volante zurdo oriundo de Tumaco.

Quiñones aseguró que ya conoció a sus compañeros y fue presentado oficialmente por el club y que ahora lo que resta es ponerse a punto y estar a la disposición del entrenador para demostrar su talento y condiciones.

“Me recibieron muy bien (…) Desde muy pequeño sigo la Liga mexicana y a este club. La referencia para Colombia es Carlos Darwin, ya que es de la tierra (Tumaco) y ha dejado un legado bastante grande, pero ahora empieza la historia de Déinner Quiñones. Espero dejar buenos frutos acá, ya me empiezan a decir ‘Darwin junior’”, precisó.

Asimismo, señaló que espera dejar el nombre de Colombia en alto y triunfar en un fútbol que podría ser la entrada al continente europeo, su gran sueño.

