Uvas para el 31 de diciembre: D1 revela el precio para poder pedir sus deseos

Con la llegada del 31 de diciembre, una de las tradiciones más arraigadas en Colombia vuelve a tomar protagonismo: comer 12 uvas a la medianoche para pedir deseos para el nuevo año. En ese contexto, Tiendas D1 reveló el precio de uno de los productos más buscados para despedir el 2025, generando interés entre los consumidores que ya planean su celebración de fin de año.

A través de una publicación en sus redes sociales, la cadena de comercio anunció la venta de uvas Red Globe importadas en presentación de 500 gramos, bajo la campaña “12 deseos, uvas y un súper precio que no puedes dejar pasar”.

¿Cuánto cuestan las uvas?

El valor fijado es de 8.500 pesos por libra, lo que equivale a un costo aproximado de 17 pesos por gramo, una cifra que destaca frente a los precios del mercado en esta temporada de alta demanda.

La imagen promocional, ambientada con elementos navideños, refuerza la idea de celebrar con un brindis simbólico y accesible o también de realizar una decoración con las uvas en una copa de vidrio. D1 acompaña el anuncio con un mensaje que invita a cerrar el año con esperanza, resaltando que cada bocado representa un deseo para lo que viene, una tradición que se mantiene vigente generación tras generación.



Instagram: @tiendas.d1

Este anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias buscan alternativas económicas para cumplir con los rituales de fin de año sin afectar su presupuesto. La propuesta de D1 se posiciona así como una opción atractiva para quienes desean mantener la tradición de las uvas sin incurrir en gastos elevados, pues en ocasiones para estas épocas se escuchan testimonios de los consumidores cuestionando los elevados precios de esta fruta.

Uvas Foto: referencia, Lexica

Con esta estrategia, la cadena ofrece productos de temporada a precios competitivos, respondiendo a las costumbres culturales de los colombianos. Las uvas para el 31 de diciembre ya están en el radar de los compradores, y D1 apuesta por convertirse en uno de los destinos principales para adquirirlas y comenzar el nuevo año con los deseos en marcha.