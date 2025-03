Deportes Quindío jugará a puerta cerrada por graves amenazas

A puerta cerrada, así jugará el Deportes Quindío su próximo partido en el estadio Centenario. ¿El motivo? Una imagen publicada en redes sociales en la que aparece el dueño del equipo, Hernando Ángel, el director técnico, Carlos Eduardo Velasco y algunos jugadores con la frase "no se los decimos más corran o mueran" y unas dianas de tiro sobre la cara.

Amenazas contra Deportes Quindío. Suministrada.

"Se han venido masificando una serie de amenazas y de imágenes en contra de los directivos del equipo . Esto produjo que la comisión haya tomado esa decisión. Frente a ello, ya hemos tomado la determinación por iniciativa propia de enviarle un informe a la Fiscalía", manifestó el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.

El partido también contará con un dispositivo de 200 uniformados custodiando el escenario deportivo sin público.

¿Qué dice el equipo?

En un comunicado, las directivas del equipo señalaron que la decisión de jugar a puerta cerrada "responde a la gravedad de las amenazas de muerte dirigidas contra miembros de nuestra institución, las cuales han circulado en redes sociales y otros medios, en virtud del principio de protección y prevención del riesgo".

El equipo también repudió las nuevas amenazas y pidió a las autoridades hacer las investigaciones para identificar y sancionar los responsables de estos hechos.

Estas amenazas se suman a las protestas dentro del estadio contra la Dimayor y las directivas del equipo y el ataque con arma blanca que dejó herido al jugador Brandon Caicedo.

"La inferencia nos da que son hechos aislados, personas que dicen llamarse hinchas, pero que no son más que vándalos y delincuentes porque no puede haber otro significado a lo que ellos hacen. Agredieron a un jugador simplemente porque el equipo no está arrojando los resultados que ellos quieren. No es un hecho de una persona normal".

Además de las investigaciones, la Policía tiene a un oficial destinado a hacer acompañamiento para todos los jugadores del Deportes Quindío .