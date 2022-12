Después de 23 días, este domingo Millonarios vuelve a jugar

Este domingo Millonarios recibe a Once Caldas por la fecha 16 de la Liga Águila luego de no jugar desde hace 23 días. Su última aparición fue el 29 de septiembre, cuando ganó 1-0 a Envigado.



El embajador es sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos, a 3 del cuarto que es Equidad.



El conjunto que dirige Miguel Ángel Russo aprovechó el receso para recuperar a su goleador Duvier Riascos, que está en la convocatoria para el juego en El Campín, que comenzará a las 5:15 de la tarde.



El resto de partidos de la tarde y noche de este domingo son:



-3:15 Jaguares vs Cali



-5:15 Millonarios vs Once Caldas



-5:30 Alianza Petrolera vs Tigres



-7:30 Rionegro vs Pasto



El martes jugará América contra Patriotas.



