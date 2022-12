Después de la “mierda” viene Colombia porque estamos vivos: Lionel Messi

"Seguimos dependiendo de nosotros, ahora solo nos queda ir para arriba. Dentro de toda la mierda que estamos pasando seguimos teniendo vida", declaró el delantero tras la goleada en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



El jugador instó a sus compañeros a olvidar la derrota y “concentrarse en Colombia”, el próximo rival del equipo dirigido por Edgardo ‘El Patón’ Bauza.



"Tenemos que pensar en Colombia sabiendo que tenemos que mejorar muchísimo. No podemos repetir un partido más como los que estamos haciendo. El margen de error es cero, no podemos regalar más puntos, sobre todo de local no se puede escapar nada, sea cual sea el rival y sabiendo que tenemos que cambiar mucho", declaró Messi.



Finalmente, el astro del Barcelona manifestó que a estas alturas Argentina no puede cometer más errores.

