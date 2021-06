Dos futbolistas del Deportes Tolima abandonaron la concentración previo a la final ante Millonarios

Javier Hernández Bonnet contó en Blog Deportivo que este miércoles dos futbolistas del Deportes Tolima abandonaron la concentración del equipo, previo a la final ida de la liga colombiana contra Millonarios, que se jugará este jueves a las 8:00 de la noche.

Según informó, los jugadores se fueron del entrenamiento y posteriormente abandonaron el hotel donde estaba hospedado el equipo, porque Gabriel Camargo, máximo accionista del club, "no les otorgó premios, que es una práctica pero no es una obligación, no está en el contrato" por llegar a la final de la liga.

"Sobre las 11:15 de la mañana decidieron abandonar la concentración hasta que lleguen a un acuerdo", agregó el periodista Nelson Ascencio.

Esta situación no es nueva para el Deportes Tolima, en 1982, cuando debutó en Copa Libertadores, las directivas tuvieron que llegar a un acuerdo económico para que los futbolistas jugarán el torneo internacional. De hecho, también se repitió previo a la final de la liga colombiana en 2018.

