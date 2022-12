Dos grandes técnicos, descartados para dirigir la Selección Colombia

Oscar Tabárez, de 71 años de edad y el entrenador con más partidos dirigiendo una selección nacional en la historia del fútbol, continuará al frente de la selección de Uruguay por cuatro años más, informó este viernes la federación local."La Comisión Regularizadora de la AUF (nombrada por FIFA) confirmó la renovación del vínculo por 4 años con Oscar Tabárez y su cuerpo técnico para dirigir a la selección mayor de Uruguay" hasta el Mundial de Qatar 2022, refiere el comunicado difundido por la federación.

En medio de un escándalo por la filtración de audios comprometedores que terminaron en la renuncia de su presidente Wilmar Valdez y la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por parte de la FIFA, el anuncio pone fin a semanas de especulaciones sobre el momento en que se concretaría la continuidad del entrenador, que ya había sido adelantada por los interventores.

"Será el quinto período de Tabárez al frente de la selección uruguaya y el cuarto período consecutivo", desde 2006 recuerda la AUF.

Mientras tanto, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor y miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, habló con la prensa chilena y desmintió acercamientos con Reinaldo Rueda.

"¿Rueda a Colombia? No es cierto, no es cierto, aún no hemos visto eso, estamos tratando otros temas", dijo al diario El Mercurio.

