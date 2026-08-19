En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Libro de la Verdad'
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia
Caso Kevin Acosta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / DT de Egipto terminó hospitalizado tras pelea de sus dos esposas

DT de Egipto terminó hospitalizado tras pelea de sus dos esposas

El técnico de Egipto, Hossam Hassan, terminó hospitalizado tras intervenir en una pelea entre dos mujeres en un hotel.

Hossam Hassan, dt de Egipto
Hossam Hassan, dt de Egipto
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Hossam Hassan, quien es el entrenador del seleccionado de Egipto, terminó en un hospital luego de intentar intervenir en una pelea protagonizada por dos mujeres con las que mantiene o aparentemente mantuvo una relación. El episodio ocurrió en un hotel de Porto Marina, en la costa norte de Egipto, durante unos días de descanso del técnico.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El altercado inició cuando Howaida Al-Gharabawi, primera esposa de Hassan, coincidió en la cafetería del hotel con Dina Mustafa, más conocida como “Dan Adam”, quien es la actual esposa del entrenador. La discusión verbal subió de tono hasta terminar en golpes, lanzamiento de sillas y la intervención de otras personas que estaban en el lugar.

Últimas noticias

Santa Fe vs. River Plate
EN VIVO
Fútbol

EN VIVO | Santa Fe vs. River Plate: online y gratis el duelo de Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional vs. Once Caldas
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas HOY por partido benéfico

¿Qué pasó con las esposas de Hassan?

De acuerdo con la información citada de medios egipcios, la situación concluyó con lesiones y contusiones para las dos mujeres. En medio del enfrentamiento, Hassan intentó intervenir para detener la pelea, pero además perdió el conocimiento debido a la tensión ocasionada por el enfrentamiento.

El entrenador recibió atención médica y posteriormente su abogado aseguró que estaba en peor estado. El episodio también tuvo consecuencias familiares para Hassan. El DT ya se había divorciado de Al-Gharabawi, aunque otras versiones señalan que el conflicto derivó en la decisión de avanzar con el trámite de divorcio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Al-Gharabawi evitó entregar detalles sobre lo ocurrido y declaró: “Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán ni siquiera después del divorcio”.

Publicidad

En Egipto, la legislación permite la poligamia para hombres musulmanes bajo determinadas condiciones y con un límite de cuatro esposas.

¿Quién es Hossam Hassan, técnico de Egipto?

El incidente ocurre poco después de que Hassan dirigiera a Egipto en el Mundial 2026. Bajo su conducción, la selección africana alcanzó por primera vez la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Publicidad

En octavos de final, Egipto enfrentó a Argentina y perdió 3-2. Después del partido, Hassan cuestionó algunas decisiones arbitrales y expresó su inconformidad con el desarrollo del encuentro.

El técnico asumió el cargo de seleccionador egipcio en febrero de 2024 y también tiene una trayectoria como futbolista.

  • Jugó el Mundial de Italia 1990.
  • Marcó 69 goles con la selección de Egipto.
  • Fue uno de los principales delanteros de su país.
  • En 2024 asumió como entrenador de la selección nacional.

¿Qué se sabe del estado de salud de Hossam Hassan?

Tras desmayarse durante el altercado, Hassan recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital cercano. Su abogado aseguró que el entrenador se encuentra fuera de peligro.

El episodio terminó generando consecuencias más allá de la atención médica. De acuerdo con la información entregada, Hassan habría decidido iniciar el trámite de divorcio de su primera esposa después del incidente.

Por ahora, el técnico permanece enfocado en su recuperación luego de una situación familiar que terminó involucrando a la Policía y requirió atención médica.

Relacionados

Viral

Egipto

Publicidad

Publicidad

Publicidad