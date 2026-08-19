DT de Egipto terminó hospitalizado tras pelea de sus dos esposas

Hossam Hassan, quien es el entrenador del seleccionado de Egipto, terminó en un hospital luego de intentar intervenir en una pelea protagonizada por dos mujeres con las que mantiene o aparentemente mantuvo una relación. El episodio ocurrió en un hotel de Porto Marina, en la costa norte de Egipto, durante unos días de descanso del técnico.

El altercado inició cuando Howaida Al-Gharabawi, primera esposa de Hassan, coincidió en la cafetería del hotel con Dina Mustafa, más conocida como “Dan Adam”, quien es la actual esposa del entrenador. La discusión verbal subió de tono hasta terminar en golpes, lanzamiento de sillas y la intervención de otras personas que estaban en el lugar.

¿Qué pasó con las esposas de Hassan?

De acuerdo con la información citada de medios egipcios, la situación concluyó con lesiones y contusiones para las dos mujeres. En medio del enfrentamiento, Hassan intentó intervenir para detener la pelea, pero además perdió el conocimiento debido a la tensión ocasionada por el enfrentamiento.



El entrenador recibió atención médica y posteriormente su abogado aseguró que estaba en peor estado. El episodio también tuvo consecuencias familiares para Hassan. El DT ya se había divorciado de Al-Gharabawi, aunque otras versiones señalan que el conflicto derivó en la decisión de avanzar con el trámite de divorcio.

Al-Gharabawi evitó entregar detalles sobre lo ocurrido y declaró: “Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán ni siquiera después del divorcio”.

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En Egipto, la legislación permite la poligamia para hombres musulmanes bajo determinadas condiciones y con un límite de cuatro esposas.

SE LE RE PUDRIO AL DT DE EGIPTO



Hossam Hassan estaba de fiesta en un hitel y sus 2 esposas se empezaron a pelear a las piñas



Se puso tan nervioso por la situación que se desmayo y lo llevaron al hospital



A sus mujeres las detuvo la policia pic.twitter.com/UY2OrU9Trs — ElBuni (@therealbuni) August 17, 2026

¿Quién es Hossam Hassan, técnico de Egipto?

El incidente ocurre poco después de que Hassan dirigiera a Egipto en el Mundial 2026. Bajo su conducción, la selección africana alcanzó por primera vez la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

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En octavos de final, Egipto enfrentó a Argentina y perdió 3-2. Después del partido, Hassan cuestionó algunas decisiones arbitrales y expresó su inconformidad con el desarrollo del encuentro.

El técnico asumió el cargo de seleccionador egipcio en febrero de 2024 y también tiene una trayectoria como futbolista.



Jugó el Mundial de Italia 1990.

Marcó 69 goles con la selección de Egipto.

Fue uno de los principales delanteros de su país.

En 2024 asumió como entrenador de la selección nacional.

¿Qué se sabe del estado de salud de Hossam Hassan?

Tras desmayarse durante el altercado, Hassan recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital cercano. Su abogado aseguró que el entrenador se encuentra fuera de peligro.

El episodio terminó generando consecuencias más allá de la atención médica. De acuerdo con la información entregada, Hassan habría decidido iniciar el trámite de divorcio de su primera esposa después del incidente.

Por ahora, el técnico permanece enfocado en su recuperación luego de una situación familiar que terminó involucrando a la Policía y requirió atención médica.