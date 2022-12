Dudamel denuncia que en Paraguay lo intentaron “comprar” con prostitutas

En la rueda posterior al partido contra Paraguay, al que Venezuela derrotó 0-1 en la última jornada de la Eliminatoria, el entrenador de la ‘vinotinto’, Rafael Dudamel, aseguró que alguien pretendió incentivarlos con "visitas femeninas" en el hotel de su selección en Asunción.



"Hubo un teléfono roto. El que se quiere sentir aludido, ya es problema suyo. También tuvimos varias visitas femeninas anoche en el hotel. Pero el fútbol evolucionó señores. No nos sorprendieron esas visitas femeninas. Son estrategias viejas", dijo el técnico.



"Hubo buen casting, eligieron bien las chicas, afortunadamente no hubo tentaciones y nos hemos llevado los tres puntos. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha evolucionado, Venezuela ya no es la cenicienta, ya no son los tres puntos asegurados", finalizó.



¡INSÓLITO! Dudamel denunció q chicas paraguayas intentaron seducir a su equipo en el hotel. Y @PasoaPaso lo confirmó con players venezolanos pic.twitter.com/T3V5BiZizn — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) October 11, 2017

Venezuela mató la ilusión de Paraguay de estar presente en el Mundial de Rusia-2018 al vencerlo 1-0 la noche del martes en Asunción en la decimoctava y última fecha de las clasificatorias sudamericanas.



El único gol del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya ante unos 40.000 espectadores fue anotado por el volante Yangel Herrera a los 84 minutos.