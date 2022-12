Durante audiencia pública, Gobierno reitera defensa al equilibrio de poderes

Durante la audiencia pública de la reforma al equilibrio de poderes , los altos funcionarios del Gobierno defendieron el proyecto, pues, según ellos, resuelve muchos de los problemas que más aquejan la Rama Judicial.

“La reforma al equilibrio es importante pero no la debemos sobredimensionar. Esta es una reforma que afecta elementos puntuales. La gran reforma a la justicia es una seria de distintas iniciativas. El principal problema de la administración de la justicia es una Desconfianza por parte de la ciudadanía en buena parte derivada de la ineficiente interacción entre ciudadano y justicia. No creo que la solución sea sólo más plata y más jueces ", aseguró el ministro de Justicia, Yesid Reyes. (Lea también: Reforma al equilibrio de poderes es ineficaz: fiscal Montealegre )

Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se ha logrado llegar a una completa reforma que debe seguir adelante.

“Lo que estamos haciendo es escuchar voces en torno a la reforma. Se ha venido ajustando durante estos seis debates porque ha sido democrática. No hay un solo tema que no haya estado contenido en la reforma desde su primer debate. No es cierto que se esté buscando fortalecer la Rama Ejecutiva”, manifestó el ministro Cristo.

También se pronunció el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien dijo que el modelo del Consejo Superior de la Judicatura es un modelo fallido.

“La burocracia de la sala administrativa hace que sea una junta muy lenta y pesada. Por eso estamos proponiendo un cambio radical. Le hemos provisto recursos de 2 billones 400 mil millones de pesos y los ciudadanos no ven que la justicia sea más pronta y cumplida”, comentó Martínez.