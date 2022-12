Duro ataque del papá de Jackson a Pékerman por el trato a su hijo tras lesionarse

Orlando Martínez, padre de Jackson Martínez, en entrevista exclusiva con Gol Caracol, habló sobre el poco apoyo que ha recibido su hijo por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por José Néstor Pékerman, tras sus repetidas lesiones, que terminaron alejándolo del sueño tricolor.

Según las estadísticas, reveladas por Gol Caracol, el 26 de octubre de 2016 fue el día en el que ‘Cha Cha, Chá’ jugó su último partido oficial. Fue titular en el juego en el que Guangzhou Evergrande, su equipo, perdió 2-0 frente al Jiangsu Suning, partido válido por la Liga China.

Señaló que a pesar de que su hijo recibió una fuerte entrada en el partido entre Chile y Colombia, el 12 de noviembre de 2015, él se lesionó jugando en China, por lo que tuvo que ser operado de su tobillo izquierdo.

“Con Jackson hubo en algunos aspectos mala fe, ya que tuvo que haber sido intervenido antes y los médicos, sabiendo la gravedad de la lesión, no actuaron en el momento que tenían que hacerlo. Se apresuraron a dar algunos diagnósticos que no fueron correctos. Sabemos que regresó al Atlético de Madrid, después de jugar con Colombia, y comenzó el proceso de recuperación. Después, superó los exámenes médicos con el Guangzhou, no tengo dudas de que la lesión de él se generó en la China. No podemos decir que fue con la Selección Colombia”, dijo.

Martínez padre lamentó que su hijo no hubiese contado con el apoyo del argentino José Pékerman, entrenador de la Selección Colombia, de quien dijo “nunca ha llamado” para saber cómo avanza la recuperación del autor de dos goles con el combinado nacional ante Japón en el Mundial de Brasil 2014.

“Tenemos que ser coherentes y ver las cosas de la manera como las están mostrando. Siento que el apoyo se le brinda a uno o dos jugadores de la Selección, pero a los demás simplemente se les desvincula del proceso y esos no cuentan. Estoy seguro de que en el momento en el que Jackson esté pasando por un buen momento se dará la disposición para estar allí con el grupo”, explicó desde Quibdó.

Asimismo, agradeció al Guangzhou Evergrande por el “apoyo vital” que ha recibido Jackson en toda su etapa de recuperación.

“Guangzhou Evergrande ha sido un apoyo vital para Jackson, han estado constantemente al tanto de él. Incluso, Jackson el mes pasado iba a regresar -desde Estados Unidos- a la China, pero el médico le solicitó al club que le diera un mes para llegar aún más fortalecido y el equipo no le vio ningún problema. Él debe estar regresando ahora en noviembre a la China”, agregó.

Vea aquí la entrevista completa con Orlando Martínez.

