Duván Zapata no descarta salir de Udinese en el próximo mercado de fichajes

Duván marcó este fin de semana ante Atalanta en el empate 1-1 de su equipo en la ciudad de Bérgamo; la paridad permitió al conjunto ‘Friulani’ mantener la categoría al sumar 39 puntos y escapar de la zona del descenso.

“En los últimos meses he tenido la posibilidad de obtener el nivel que tenía antes de lesionarme y espero el domingo, que es la última fecha, terminar bien la temporada”.

El delantero caleño asegura que la ciudad lo acogió muy bien porque en la buena actuación de su compatriota Pablo Armero en la historia reciente del club. “Los jugadores colombianos siempre han hecho las cosas bien, el club en general siempre anda buscando sudamericanos, colombianos (…) Así la ciudad me recibió muy bien, es una ciudad pequeña así que todos piensan en fútbol”.

Respecto a su futuro inmediato indicó que se encuentra en calidad de cedido en Udinese por un plazo de dos años, por lo que aún le resta una temporada en Udine. Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar por otro equipo: “Sobre mi futuro, todavía no lo sé; en el mercado de pases muchas cosas pueden pasar. Estoy tranquilo y mentalizado de que aún me queda un año más en Udinese”.