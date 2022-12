El árbitro era muy cercano a los ingleses, a nosotros no nos dejaba hablar: Mojica

Johan Mojica, lateral de la Selección Colombia, arremetió contra el árbitro estadounidense Mark Geiger y señaló que el juez central terminó afectando los intereses del combinado nacional.

“Era un árbitro que no se dejaba hablar. No hablaba español y los que le decíamos algunas cosas en inglés nos decía que no nos acercáramos”, dijo en entrevista con Ricardo Arce en Telepacífico Deportes.

Agregó que para la Selección Colombia quedó

claro que el gol de Carlos Bacca era legítimo.

“Lo del saque de banda, que fue gol de Bacca, fue una decisión inexplicable. El mismo juez de línea cuando el balón sale y se devuelve no permite que entre al campo y sigue la jugada”, indicó el lateral colombiano.

Frente al posible uso el VAR en el penalti de Inglaterra, Mojica aseguró que los jugadores colombianos se lo pidieron y no hizo caso.

“Era un árbitro que era muy distante y, al contrario, con los ingleses sí se relacionaba y los escuchaba. Son detalles que van sumando y terminaron afectando”, aseveró.

