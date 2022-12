El atleta Usain Bolt se unirá a entrenamientos con el Borussia Dormunt

"No es una broma, no es una campaña publicitaria", explicó el presidente del conjunto germano, subcampeón de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, en la versión digital del periódico Kicker, sin precisar la fecha de inicio.



"Se tomó la decisión hace tiempo", añadió, gracias a la mediación de la marca de ropa deportiva Puma, que esponsoriza a Bolt y al Borussia Dortmund.



"El presidente de Puma, Bjoern Gulden, que es también miembro de nuestro consejo de vigilancia, me contó hace varias semanas que Usain le había pedido entrenar con nosotros", prosiguió Watzke.



"Le dije: 'por supuesto, sin problema...' estamos felices, es un honor para nosotros".



Aunque Watzke descartó la idea de ver a la estrella del atletismo disputando un partido con la camiseta amarilla del Borussia Dortmund.



En una entrevista concedida al diario The Guardian a finales de agosto, pero publicada este sábado Bolt reveló estar en contacto con el Borussia Dortmund para entrenar con ellos.



Según el diario británico, la leyenda del atletismo está en contacto con el entrenador del Borussia Dortmund Thomas Tuchel, y debería entrenarse pronto con el equipo alemán "para ver lo que pasa", en términos de Bolt.



"Para mí, si pudiera jugar para el Mánchester United sería como un sueño hecho realidad. Sería épico", añadió el triple campeón olímpico de los Juegos de Rio y aficionado de los "Diablos Rojos".



A principios de noviembre, el atleta más rápido del mundo, que ha conquistado el oro nueve veces en los últimos tres Juegos Olímpicos, había declarado a un diario argentino que querría ser una mezcla de Messi y Ronaldo si fuese futbolista.