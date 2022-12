El brasileño Fernando se va del Manchester City

Fernando, de 30 años, comenzó su carrera en el Vila Nova de Brasil y se unió al Manchester City procedente del Oporto en 2014, por un traspaso de 12 millones de libras (13,2 millones de euros).

El brasileño ha disputado desde entonces 101 partidos con el conjunto inglés, con el que ganó la Copa de la Liga en 2016 y que no ha desvelado la cantidad que recibirá del Galatasaray por el traspaso.

"Ha sido un placer jugar para el Manchester City. El club me ha tratado increíblemente bien durante todo el tiempo que he estado aquí y he disfrutado el reto de jugar para un conjunto de primer nivel, probablemente en la liga más dura del mundo", dijo Fernando en un comunicado.

El centrocampista, que no ha acompañado al equipo en el viaje de pretemporada a Estados Unidos, saltó el campo en 27 ocasiones la pasada temporada, aunque tan solo en una de ellas lo hizo como titular.

