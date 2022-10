El 'dardo' de Isco a Zinedine Zidane que enciende las alarmas en el Real Madrid

El mediocampista del Real Madrid ‘Isco’ Alarcón dejó caer un dardo sobre su entrenador en el conjunto blanco, Zinedine Zidane, al asegurar que en la Selección de España tiene la confianza del entrenador.

“Cuando no tienes continuidad con tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizá no me la he ganado. Tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador", señaló.

Publicidad

Vea aquí: Con triplete de 'Isco', España humilló 6-1 a una Argentina sin Lionel Messi

“Lopetegui me demuestra que tiene confianza en mí con minutos en el campo. En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita”, añadió.

Publicidad

El español fue la gran figura en el partido en donde la selección española goleó 6-1 al combinado argentino sin la figura de Lionel Messi.