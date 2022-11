El fútbol tiene que arrancar ya, ¿o nos vamos a quedar encerrados toda la vida?: Gareca

Ricardo Gareca, técnico de la Selección de Perú y exjugador del América de Cali, habló en Blog Deportivo sobre la actualidad deportiva en el mundo por la pandemia y sus recuerdos del América de Cali, entre otros.

El director técnico fue enfático en asegurar que es indispensable que el fútbol regrese ya, bajo todas las condiciones de bioseguridad del tema.

“En algún momento tenemos que hacerle frente a esto o es que vamos a estar encerrados toda la vida, el fútbol tiene que arrancar ya”, afirmó.

Agregó que se debe pensar en todas las personas que dependen del fútbol, “utileros, los que trabajan en los estadios y demás” que necesitan regresar al trabajo, “hay que proteger a los más vulnerables, pero los demás tienen que trabajar”.

Dijo que considera que países como Brasil y Argentina deberían estar a la vanguardia y liderando novedades en el tema deportivo. “Claro que se deben respetar las tragedias y es un drama para las personas que han perdido un ser querido, pero se debe revisar el tema del deporte”.

“Todas las tragedias tienen una parte buena y una parte mala, pero nosotros, parece, que nos estamos quedando con la mala”, aseveró.

Resaltó que se debe pensar en los deportistas y en lo que representa que para una persona que trabaja con su físico “tenga que parar durante 90 días”.

El técnico de la selección peruana pidió que se reanude el fútbol local por si “es necesario contar con jugadores locales por si por alguna razón no se puede contar con jugadores de la exterior”.

De otro lado, recordó su época como jugador con la selección argentina asegurando que siempre le quedará el “sinsabor de no hacer podido jugar un mundial”.

“Yo no guardo rencor porque no me convocaron y más aún cuando uno ejerce esta profesión entiende con el paso del tiempo ese tipo de decisiones”, dijo.

También habló sobre su paso por el América de Cali afirmando que vivió grandes momentos en el equipo de Cali.

“Fue una linda etapa de madurez, tengo los mejores recuerdos allí”, dijo.

Felicitó a Millonarios por su cumpleaños 74 y destacó que el equipo embajador es, a su criterio, “uno de los más grandes de Colombia, siempre hubo grandes partidos con ellos”.

Finalmente, el ‘Tigre’ Gareca se refirió a Falcao García y Paolo Guerrero, quienes, si son convocados para el próximo Mundial, tendrían 36 y 38 años respectivamente, aseverando que la edad no puede ser un impedimento.

“Yo nunca he tenido problema con la edad, la verdad no es un tema que me preocupa mientras el jugador sea profesional y entienda que se debe volver más competitivo. No es un impedimento para un jugador que se cuida y que comprende que tiene que entrenar cada vez más, siempre tiene que estar cuidando su físico con entrenamientos especiales que le permitan estar a la altura de las circunstancias”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa con el 'Tigre' Gareca aquí:

