El mejor esprinter del Giro es Greipel: Fernando Gaviria

"No estoy seguro de ser el mejor. El mejor esprinter en este Giro es André Greipel. Él ha ganado más etapas que yo en su carrera profesional y tiene más triunfos en el Giro. Estoy en un estado de forma superior al suyo, pero él es el mejor velocista", dijo en meta el ciclista antioqueño.



Preguntado sobre el pinchazo que sufrió su lanzador, el argentino Maximiliano Richeze, admitió haber pasado momentos de duda.



"Tuve unos instantes en los que estuve preocupado porque no sabía cómo iba a llegar al momento de esprintar, si iba a tener buenas piernas, pero llegué perfecto y pude conseguir una tercera victoria que me hace muy feliz", concluyó.