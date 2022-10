El partido del domingo es totalmente diferente: Domínguez sobre juego ante Nacional

Juan Guillermo Domínguez, jugador de Millonarios, dijo en El Camerino que agradece la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros para desempeñarse como centrocampista, una nueva posición en su carrera.

“Gracias a la confianza que me han brindado, me han dado ese voto de confianza y esa tranquilidad para que me desempeñe en esa posición, yo la verdad me siento cómodo, contento de poder aportar mi juego en esa posición”, dijo.

Habló del partido ante Nacional del próximo domingo del que considera será muy distinto al de la Superliga.

“El partido del domingo es totalmente diferente, sabemos que tenemos que sumar para poder subir en la tabla”, indicó.

Para ‘Carachito’ una de las claves de cara a clasificar en el torneo es hacerse fuerte como local. “Será muy importante porque eso nos ha permitido anteriormente calificar a los cuadrangulares”.

