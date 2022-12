El proceso de paz está empantanado pero no en crisis: analista Alejo Vargas

El experto y miembro de Centro pensamiento de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, aseguró que “el proceso de paz está empantanado".

Dijo que la revisión del acuerdo de justicia, que se creía acordado entre las partes, hoy es el mayor escollo en el proceso de paz. (Vea también: Reunión con E. Santos fue para reforzar trabajo de plenipotenciarios: Timochenko ).

“Eso de alguna manera ha hecho que el proceso entre en una especie de empantanamiento, no de crisis pero no avanza mucho hasta que eso no se cierre”, manifestó.

Entre tanto, calificó de “audaz” la decisión del presidente Juan Manuel Santos de enviar a su hermano Enrique a reunirse con Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochencko’ en La Habana, Cuba, pues “su hermano conoce muy bien este proceso”.

Finalmente, Vargas comentó que en todos los procesos de paz hay una característica de incertidumbre.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Por simulacro de emergencia aérea, estará cerrado durante una hora el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

-Un niño resultó quemado en el Atlántico por manipular pólvora. Es el primero en el departamento y sería el cuarto en el país.

-En el Huila los pescadores artesanales en el río magdalena están preocupados porque los peces están muriendo, los lugareños atribuyen el hecho a la entrada de producción de energía de la represa el Quimbo.

-Rebeldes sirios retomaron el control de dos aldeas que estaban en manos del grupo Estado Islámico.

-Colombia debuta ante Argentina en el Suramericano Sub15 de fútbol en Valledupar. Desde la concentración de nuestra selección está César Abadía con los detalles de la primera jornada del suramericano.

-Al menos diez personas han muerto y varias decenas han resultado heridas por un supuesto atentado suicida perpetrado por la milicia yihadista Boko Haram en el norte de Camerún, según un primer balance facilitado por fuentes de los servicios de seguridad.

-Siete de los ocho detenidos el miércoles al norte de París durante un asalto policial al apartamento donde se atrincheró Abdelhamid Abaaoud, presunto organizador de los atentados del 13 de noviembre, fueron puestos en libertad este sábado, indicó la Fiscalía francesa.

-Egipto empieza a votar mañana en la segunda fase de las elecciones parlamentarias, que tendrá lugar durante dos días en la mitad de las provincias del país, para elegir su primera Asamblea Legislativa desde 2012.