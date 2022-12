“El Real Madrid es menos bueno sin Cristiano Ronaldo”: Lionel Messi

En una entrevista con Cataluña Radio, el delantero argentino Lionel Messi, ganador de cinco balones de oro de la FIFA, habló sobre su nueva temporada con el Barcelona, pero destacó la polémica salida de su principal rival deportivo, Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, equipo al que ve “menos fuerte” sin el portugués.

“Es uno de los mejores del mundo y tiene jugadores y plantilla de sobra, pero, sí, el hecho de que Cristiano no esté en la plantilla lo hace un equipo menos bueno y hace a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions, por el plantel que ya tenía más su llegada (…) Me sorprendió su decisión, no lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que se fuera a la Juventus. Es un equipo muy bueno", dijo.

Asimismo, se refirió a la Champions League, el principal objetivo del Barcelona para esta temporada.

“Toca porque venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuartos (…) Es a lo que tenemos que apuntar porque hay plantel para luchar por esa competición”, mencionó.

Por otro lado, resaltó su lado competitivo e indicó, en forma graciosa, que “a veces deja ganar a sus hijos”.

"Me gusta ganar a todo lo que juego. A mis hijos a veces les dejo ganar", señaló.