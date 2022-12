El sueño del Mundial, que muchos anhelamos de niños, está muy cerca: Cardona

El nuevo volante del Boca Juniors de Argentina, Edwin Cardona, señaló en entrevista con el diario El Espectador que uno de sus sueños siempre ha sido disputar un Mundial de mayores.

Publicidad

El también jugador de la Selección Colombia aseguró que este anhelo siempre “le ha sido esquivo” desde que estaba en el combinado sub-17.

“Para mí es un orgullo estar en las últimas listas de convocados del profe José Pékerman. Me hace entender que estoy haciendo las cosas bien y que voy por el camino que es. Hemos tenido un muy buen balance en las eliminatorias y hemos sabido enfrentar los duelos, aunque a veces los resultados no se nos den”, sostuvo al diario el mediocampista, figura en los últimos juegos del combinado nacional.

Publicidad

Le puede interesar: Se hace oficial el traspaso de Edwin Cardona a Boca Juniors .

Publicidad

Asimismo, Cardona manifestó que en los partidos que vienen, Venezuela y Brasil, Colombia debe tener una máxima concentración para tratar de lograr los seis puntos que lo acerquen “al objetivo de todos”: Rusia 2018.

“Clasificar es nuestro mayor objetivo. Estamos dando la pelea y debemos seguir sumando de a tres. Creo que es el sueño que muchos nos pusimos de niños y estamos cerca de lograrlo”, puntualizó.

Publicidad

Esta es parte de la entrevista con El Espectador:

Publicidad

¿Se ve en el Mundial?

Es algo que tengo pendiente con la selección y en mi carrera. Quiero disputar un Mundial. Se me ha escapado. Primero fue en la sub-17 y luego en la sub-20. Espero que en 2018 se me dé la oportunidad de jugarlo y de quedar campeón con Colombia.

Publicidad

¿Cómo califica su paso por el Monterrey de México?

Publicidad

Fue muy positivo en lo personal. En lo grupal no fue lo que esperábamos, aunque jugamos dos finales. Este último semestre hice siete goles en la liga y en la copa marqué en cuatro ocasiones. Aparte de eso, jugué la gran mayoría de partidos. Monterrey fue una institución que se portó muy bien conmigo. Fueron dos años y siete meses maravillosos para mi vida y para mi familia.

¿Qué fue lo más gratificante de su primera experiencia internacional?

Publicidad

El amor y el respeto de la afición. La gente en Monterrey es maravillosa. Estoy agradecido con la hinchada por la manera como me acogieron, y con Dios por permitirme llegar a ese maravilloso club. Ojalá algún día pueda volver. No me gustó salir así del equipo, pero bueno, todo tiene su final, aunque no lo esperaba de esta manera.

Publicidad

Perdió las dos finales que jugó. ¿Qué sucedió?

Hay equipos que se preparan para ser campeones y no sólo en lo físico, sino también en lo mental. No creímos que la final se fuera a presentar de esa manera tan complicada, pero así es este deporte.

Publicidad

¿Cuál es su mayor meta como profesional?

Publicidad

Mi sueño más grande es poder llegar algún día a jugar en Europa. Pero quiero disfrutar primero mi paso por el fútbol argentino. Es una nueva puerta que Dios me abre y espero no desaprovecharla. Quiero conseguir grandes cosas, no sólo a nivel personal, sino también profesional. Triunfar en Boca, una institución tan ganadora e histórica, sería maravilloso, y voy a trabajar al ciento por ciento para lograrlo, como lo han hecho muchos compatriotas.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad