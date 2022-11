El único estadio en que no me gritaban cosas en Italia era el del Parma: Asprilla

El exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla reveló en Blog Deportivo que pasó por una difícil situación en su llegada al Parma por el racismo que había en Italia, pues, aunque sus aficionados eran respetuosos, las demás hinchadas le gritaban “todo tipo de cosas”.

“Cuando llegué a Italia me tocó una época muy dura en Italia. En el único estadio que no me gritaban cosas era en el del Parma, de resto era una tragedia: cada vez que tocaba una pelota ellos gritaban cosas diferentes”, dijo.

“Si un futbolista negro jugaba en otro estadio le gritaban cosas. A los jugadores de color de otros equipos no les decían nada en el Parma, quizás porque yo estaba ahí, pero fue muy complicado”, añadió.

Por otro lado, se refirió a la oferta que rechazó del Borussia Dortmund por el racismo que se vivía en Alemania.

“Cuando estaba en el Parma tuve la posibilidad de jugar de ir al Borussia Dortmund, antes de ir a Newcastle, pues me quería para esa Champions que ellos ganan, pero cuando leí la prensa me di cuenta que a un jugador no lo dejaron entrar a una discoteca porque era negro, ahí dije que no iba por allá”, relató.

Escuche la historia completa de El Tino Asprilla en el siguiente audio:

