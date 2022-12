Emocionados, jugadores de la Selección publican fotos rumbo a Rusia

Los jugadores de la Selección Colombia publicaron este martes algunas fotografías en el avión que los lleva de Milán rumbo a Kazán.

Los jugadores, vestidos con sus mejores galas, fueron fotografiados en el avió muy emocionados y esperanzados en el Mundial.

El ‘Tigre’ Radamel Falcao García publicó en Instagram: “Kazán nos espera. A la conquista de Rusia. Jesús al control / In our way to Kazan.Conquest Russia, we can do it, Jesus in control”.

Vuela a esta hora la Selección Colombia a Kazán, en Rusia. Llegará sobre el medio día de hoy, hora colombiana. Empieza el sueño mundialista! pic.twitter.com/cPiPvmu2jH — Eduardo Hernández (@EduardinhoHV) June 12, 2018

A esta hora Nuestra Selección Colombia se desplaza a Rusia. pic.twitter.com/WExAmTx5PJ — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) June 12, 2018

