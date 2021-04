En Cali pasé los mejores momentos de mi vida: Juan Manuel Battaglia, icónico exjugador del América

El icónico exjugador del América de Cali, el paraguayo Juan Manuel Battaglia, habló en #BlogDeportivo sobre su experiencia mientras jugó en uno de los equipos la capital del Valle y sobre el partido de ‘La mechita’ ante Cerro Porteño esta noche por Copa Libertadores.

Sobre su paso por Cali

"Fui feliz en Cali, los mejores momentos de mi vida los pasé allá. Me fui muy joven y me costó un poco al principio, me formé como persona, como ser humano y deportista", dijo en Blog Deportivo el exjugador paraguayo.

Cali, su todo

"Me trae muchos recuerdos hermosos, Cali para mi es todo, deje muchos amigos", dijo emocionado uno de los futbolistas históricos del América.

¿Qué Cerro Porteño encontrará el América de Cali?

"Cerro es un equipo totalmente diferente de lo que la gente tiene el concepto del fútbol paraguayo. No se va a tirar atrás no va a presionar muy alto, pero sí en lo 3/4 de cancha. Ellos van a salir a proponer", indicó el exjugador Juan Manuel Battaglia.

