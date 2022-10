“En Fedefútbol no hay machismo”: Álvaro González Alzate

El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, negó que haya un cierto “aire de machismo” en el organismo que haya incidido en los supuestos abusos en la Selección Femenina Sub-17, un hecho que ya la Fiscalía investiga.

“Yo quiero ratificar que en el comité ejecutivo no hay machistas. Al que más critican es a Álvaro González y yo de machistas no tengo nada. Tengo hijas e hijos y admiro tanto la mujer jugadora, como al hombre jugador”, dijo.

Añadió que en la federación respaldan tanto el fútbol femenino como el masculino, porque, entre otras cosas, el femenino es el que más “placas doradas” le ha entregado al país.

De otro lado, el dirigente deportivo dijo que el organismo lleva más de 28 años administrando al fútbol femenino y que todos los reclamos y quejas siempre se han tramitado en la federación.

“En 28 años de manejo, jamás vi tan atrofiado el fútbol femenino como lo hemos visto en el tiempo actual. Atrofiado porque la imagen del fútbol femenino, con responsabilidad nuestra o no, con responsabilidad de técnicos o no, está en este momento deteriorada. Deteriorada por argumentos que los mismos actores del fútbol femenino ejecutamos a nivel nacional. Me parece aberrante lo que hizo por parte de Didier Luna (ex DT de la selección femenina sub-17). Me parece aberrante para la imagen del fútbol lo que se hizo por parte de Sigifredo Alonso (expreparador físico del equipo)”, añadió.

De otro lado, Alzate aplaudió la decisión del Gobierno de promover un pacto por la transparencia y la protección de los deportistas tras las recientes denuncias de futbolistas de la Selección Femenina de Fútbol Sub 17 por presunto acoso.

“Nos complace mucho el interés que manifiesta el Gobierno por apoyar el fútbol femenino y el fútbol en general, preocuparse por las incidencias internas que puedan suceder en este deporte”, añadió.

agregó que hasta el momento no conoce una versión oficial de los hechos, pero que espera que, de hallarse culpables, debe operar la justicia.

“Me siento muy preocupado por lo que está sucediendo, por la imagen del fútbol. Creo que tienen que tener algunas cosas muy válidas para que le imputen cargos a una persona, pero hay que esperar el fallo final”, añadió.

Dijo que el comité ejecutivo de la federación jamás tuvo conocimiento de que estuvieran sucediendo acosos por en la selección femenina y que, de hecho, se enteraron por las versiones de prensa.

Finalmente, Alzate recalcó que en Colombia aún está lejos de tener una liga femenina “respetable” y que por eso hay que trabajar en que haya jugadoras en las divisiones inferiores.

