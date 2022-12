En plena carrera, ciclista agrede brutalmente a miembros de otro equipo

Publicidad

Un ciclista chino del equipo Keyi Look, Wang Xin, fue expulsado de la Vuelta a Hainan, después de que agrediera a miembros de la formación Suiza, un altercado en el que tuvo que intervenir la Policía.



La organización de esta prueba, celebrada en la pequeña isla de Hainan, al sur de China, cerca de Vietnam, indicó que el ciclista y su equipo no volverán a ser invitados.



Un video en las redes sociales muestra a Wang golpeando a un miembro del equipo europeo. Lo tira al suelo y le da patadas en la cabeza.



A continuación, el corredor se hace con una bomba para inflar ruedas de los vehículos de asistencia con la intención de utilizarla como arma.



Entonces tres policías le detienen y le quitan el objeto de las manos, mientras algunas decenas de espectadores siguen los hechos con incredulidad.



La agresión se produjo al final de la séptima etapa, el viernes, en un recorrido de 166,5 kilómetros entre las ciudades de Sanya y Wuzhishan.



Wang Xin inició su agresión porque consideró que el coche del equipo suizo le tiró al suelo durante la prueba.



La Federación China de Ciclismo (CCA) abrió una investigación y podría sancionarle.



"No le hemos tocado, pueden ver el vídeo de la carrera. Simplemente tocó la rueda trasera de otro corredor y se ha caído. Estaba visiblemente molesto y pagó su frustración con nosotros", señaló el antiguo ciclista Danilo Hondo, mánager del equipo suizo.



El equipo Key y Wang Xin pidieron disculpas en un comunicado publicado en Weibo, el equivalente chino de Twitter, pero señalaron a la formación Suiza por hacer caer al ciclista.