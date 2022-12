Entro en la general, no pierdo la esperanza: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana, que este viernes recuperó casi dos minutos en la general del Tour de Francia tras ser segundo en la decimotercera etapa, aseguró que vuelve a pelear con los mejores y que no pierde la esperanza.



"Espero que sea uno de los días brillantes, de recuperación, por lo menos tener otro día como hoy", dijo el líder del Movistar.



Quintana afirmó que con el tiempo recuperado, que le sitúa a 2.07 del líder, el italiano Fabio Aru, vuelve a pelear por la general.



"Entro ahí, no perdemos la esperanza y esperamos que salgan otro par de días parecidos", señaló.



El colombiano aseguró que pese a la falta de fuerzas que le hicieron perder hasta 4 minutos, no tiró en ningún momento la toalla.



"Siempre hemos luchado, hemos estado, y la calidad no se pierde de la noche a la mañana. Siempre estamos presentes y dejando huella", dijo.