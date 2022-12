"Es difícil acoplarse al fútbol chino": Harold Preciado

Con tan solo 24 años, el delantero colombiano Harold Preciado llegó a la impresionante cifra de 100 goles en su carrera profesional.

El ahora jugador del Shenzhen F.C. de la segunda división de China, habló en entrevista con El Camerino sobre sus goles más recordados y su próxima meta: “seguir trabajando mucho más fuerte para conseguir 100 goles más”.

Según contó, su gol favorito fue el que le marcó a Independiente Medellín, aunque “no fue el mejor, pero lo que significa, en una final, porque siempre quise quedar campeón con el Deportivo Cali”.

Y es que en el Shenzhen chino ya suma 39 goles., cuatro de ellos marcados en un solo partido, por lo que confiesa que se siente cómodo en el fútbol asiático, aunque criticó el estilo de balompié chino.

“Ellos van a apretar, pegar, pero sin culpa. No son tan agresivos, para uno como extranjero se le pone difícil porque está acostumbrado a otro fútbol, otro tipo de compañeros, pero poco a poco me he ido acoplando”, explicó.

