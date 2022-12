Es un resultado importante pero la serie ante Huracán está abierta: Luis Seijas

de la final de la Copa Sudamericana 2015 en Buenos Aires, "es un resultado importante, pero la serie está abierta".

"Tuvimos un par de situaciones que nos hubieran ayudado para el desquite, pero el 0-0 es un resultado importante", expresó Seijas, que con un algunas buenas intervenciones en la creación fue uno de los mejores del conjunto colombiano dentro de un partido muy batallado.

Otro de los destacados por el visitante fue el zaguero Yerry Mina, encargado de un duelo potente con Ramón 'Wanchope' Ábila, el delantero de Huracán, que expresó que "sabía que iba a ser un partido duro contra un jugador que las pelea todas".

"Imaginábamos que el partido iba a ser así, batallado, pero también que teníamos que dejar todo. Ahora hay que ir a nuestra casa a tratar de ganar", amplió Mina.

El delantero ecuatoriano de los 'cardenales' Daniel Angulo señaló que "lo que más me gustó es la entrega que tuvimos, fuimos un equipo batallador, que supo crear situaciones de gol. Mis compañeros hicieron un gran trabajo en defensa".

Por el lado local, el volante Federico Vismara comentó que "siempre intentamos, pero no le pudimos encontrar la vuelta, no pudimos abrir el resultado rápido, nos costó. Allá (en Bogotá) vamos a tener más espacios, y quizá eso nos favorezca".

El lateral Pablo San Román destacó que "no se perdió, aunque la idea era ganar. Santa Fe es un rival duro, y es una final, pero nos vamos bien. Nos quedan noventa minutos para dar pelea, hacer un buen partido y tratar de ganar el título. Tuvimos chances, y allá trataremos de encontrar los espacios".

Ábila, el artillero del 'Globo' con 5 goles en la Copa, esta vez no pudo marcar, y admitió que "la sensación es de conformidad porque dejamos todo. Tuve varias, pero ninguna me quedó del todo cómoda. Lamentablemente no pudimos ganar, pero nos vamos conformes porque hicimos un buen partido. Estuvimos a la altura y estamos bien para el desquite". AFP