Especialista ve “cosas raras” en dopaje de Chris Froome

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, dio positivo por un medicamento contra el asma, el salbutamol, en un control antidopaje efectuado durante la Vuelta a España 2017, que ganó, indicó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en un comunicado.

De acuerdo con especialistas, “hay cosas raras” en esta historia porque los equipos de ciclismo controlan rigurosamente el consumo de sustancias que puedan alterar el rendimiento y las mismas pruebas antidopaje.

"Desde mi punto de vista me parece extrañísimo este resultado de Froome. Esta gente lo tiene todo calculado. No tiene ningún sentido porque el exceso de mayor cantidad no te va a abrir más las vías por mucho que tomes. Veo cosas raras. En una persona como él me resulta increíble, pero las cosas son como son y si ha dado por encima que lo castiguen con lo que diga la norma", dijo Joseba Barron Arniches, médico especializado en ciclismo al diario Marca .

El campeón británico tendrá que explicar este hecho, ya que podría perder su victoria en la Vuelta de España al haber sido controlado positivo durante la carrera, y porque la UCI podría imponerle una suspensión, aunque no lo hizo de momento.

El organismo mundial no aplicó ninguna "suspensión provisional" porque la sustancia incriminada, el Salbutamol, no acarrea ese tipo de sanción.

Cuádruple vencedor del Tour de Francia (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome ganó este año su primera Vuelta a España, logrando un doblete con la vuelta ciclista francesa que no se había visto en la misma temporada desde 1978.

El británico, que quiere ganar el Giro de Italia, la única gran ronda que falta en su palmarés, ya ha explicado varias veces que padece asma.

Ante las cámaras de televisión, se le ha visto en más de una ocasión utilizar un inhalador de salbutamol -comercializado a menudo con el nombre de Ventolin- durante las carreras, y ha beneficiado de una autorización para uso terapéutico de ese medicamento en las competiciones.

Pero es la primera vez que Froome, que encarna el dominio del equipo Sky en el ciclismo desde el principio de la década, es objeto de un procedimiento por dopaje.

Este caso podría ser tan controvertido como el de Alberto Contador en el Tour de Francia de 2011. El español fue condenado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo por consumo de clembuterol, una sustancia considerada como dopante, tras un interminable procedimiento.