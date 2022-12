Esperábamos acertar, pero nos equivocamos: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana, que hoy perdió dos minutos con los favoritos del Tour de Francia, reconoció que ya no puede luchar por la general y aseguró que ahora se centrará en conseguir alguna victoria de etapa o en recortar algo del tiempo perdido.



"Hemos luchado hasta donde pudimos, pero las fuerzas no nos acompañan. Las apuestas se ganan o se pierden y esta vez no hemos ganado como queríamos. Pero ya tendremos tiempo para prepararnos mejor y llegar en mejores condiciones", dijo el colombiano tras cruzar la meta de Peyragudes en la duodécima etapa del Tour.



"Hemos cedido algo de tiempo, he luchado, pensaba que perdería más, pero he aguantado lo mejor que pude", agregó.



Descartado ya para la general, en la que está a 4.01 del líder, el italiano Fabio Aru, Quintana afirmó que buscará "una victoria de etapa o alguna cosa", como "recuperar algo".



"Las fuerzas no están como quisiéramos y hasta que no haya fuerzas no sabemos qué podemos hacer", señaló.



El colombiano aseguró desconocer los motivos por los cuales no está en forma, pero apuntó que puede ser haber encadenado el Tour tras haber disputado el Giro de Italia, en el que fue segundo.



"Puede ser el sobresfuerzo, el Giro fue rápido y gastamos mucho. Puede ser la preparación, es la primera vez que corro Giro y Tour. Esperábamos acertar, pero nos equivocamos", aseguró Quintana, quien dijo que el próximo año centrará toda su temporada en preparar la ronda gala como había hecho en años anteriores.