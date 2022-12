“Esperemos que el 2019 sea el año de traer el Tour de Francia”: Winner Anacona

El colombiano Winner Anacona, del Movistar Team, se consagró campeón de la Vuelta a San Juan el pasado domingo tras mantener el liderato de la clasificación general en la séptima y última etapa, ganada en el esprint por el irlandés Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Anacona, de 30 años, se impuso en la carrera con un tiempo final de 22 horas, 9 minutos y 21 segundos, defendiendo con éxito el liderato desde la quinta fracción y salir airoso este domingo en la jornada de cierre sobre un trazado de 141,3 km por las calles de San Juan.

Anacona, en diálogo con Blog Deportivo, aseguró que se siente satisfecho por el trabajo realizado en las pistas argentinas y destacó la labor de todo el equipo Movistar durante la competencia.

“Me he encontrado con buenas sensaciones, hemos también contado con un muy buen equipo. Iban hombres importantes y la ayuda de ellos fue fundamental (…) He hecho una buena preparación de pretemporada y esperaba estar en un buen nivel en San Juan, pero no tanto”, manifestó.

Anacona agradeció, además, las palabras de apoyo y felicitación de Nairo Quintana al término de la competencia y dijo que el también ciclista colombiano es “como un hermano”.

“Como él (Nairo) lo ha dicho siempre he tratado de hacer lo mejor por el bien del equipo. Normalmente cuando estamos juntos, logramos hacer buenas cosas. Que él se alegre por esa victoria mía me motiva mucho”, dijo.

Aseguró que seguirá trabajando para conseguir el Tour de Francia, que “ha sido esquivo”.

“Esperemos que este sea el año de traer el Tour. Ténganlo por seguro que si lo ganamos es porque hemos dado lo mejor y si no, pues hemos dado el 100 %”, puntualizó.

