Espero que 'el profe' me tenga en cuenta para la próxima convocatoria: Borja

Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano con cifras que compiten con las de Ronaldo, Suárez e Ibrahimovic, confesó que le da rabia que los goles estén brillando por su ausencia en la Selección Colombia.

"Yo también soy hincha de la Selección y me da rabia cuando los delanteros no la meten, pero sé que son momentos", manifestó el goleador, según lo señala el diario As.

"Entiendo el momento de Bacca. Ahora lo señalan, pero las condiciones que tiene él y los goles que ha hecho nadie los puede desconocer", añadió Borja.

Miguel Ángel sueña con un llamado del estratega argentino José Néstor Pékerman, pero es consciente que es él quien decide. "Quiero que llame el que mejor esté, para que juegue y demuestre".

"Es lo que uno anhela y espero que el 'profe' me tenga en cuenta para la próxima convocatoria (…) Mucha gente quiere que yo esté en la selección y estoy trabajando para eso desde que estaba en el Cortuluá", agregó.

Finalmente, el delantero de Nacional se mostró confiado en que el conjunto ‘tricolor’ diga presente en la cita mundialista de Rusia 2018.

"Tenemos que estar agradecidos con Dios por la buena Selección que tenemos. Llaman a 25 y quedan muchos buenos por fuera. Hace mucho que no se veía algo así, y creo que vamos a clasificar al Mundial", finalizó.