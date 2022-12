Este título para mí tiene un sabor muy especial: Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, director técnico campeón con Millonarios, expresó su felicidad por el título, pero advirtió que no fue nada fácil lograrlo.

“Este título para mi tiene un sabor muy especial por muchísimas cosas, no fue simple, muchas cosas en el fondo que quedan”, manifestó.

Publicidad

Aseguró que siempre se sintió muy cómodo en la ciudad: “soy un agradecido de Bogotá, me han tratado muy bien en todos los niveles, me siento muy cómodo y la gente de Millonarios me hace sentir muy bien”.

Con respecto a lo corto del plantel, que llegó al objetivo sin contar con fuguras rutilantes, Russo enumeró algunas de las claves para lograrlo.

“Siempre aposté al crecimiento del equipo, los nombres me seducen si estoy convencido y hasta un punto; creo más en lo grupal, en lo individual, y tenemos dos otras normas que en Millonarios son claves: como entrenás, jugás, primero el grupo y después todo lo demás, todo adentro y nada afuera”, indicó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

Publicidad