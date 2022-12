Esteban Chaves se prepara para mantener la maglia rosa

Ese año, Urán tuvo que dejar la primera plaza a Quintana, primer colombiano en inscribir su nombre en el palmarés del Giro, una de los tres grandes carreras por etapas junto al Tour de Francia y la Vuelta a España.

Urán llevó la maglia rosa durante cuatro días, Quintana durante seis etapas hasta el final de la carrera.

Chaves, que es de la misma generación que Quintana (1990), corrió con su compatriota. Ambos participaron en el Tour del Porvenir, la carrera de referencia para menores de 23 años, con el mismo éxito.

Quintana se impuso magistralmente en 2010 ganando en Risoul, la estación de los Altos Alpes donde Chaves se hizo con la maglia rosa. El año siguiente, "Chavito" le sucedió en el palmarés.

El ciclista de Bogotá ya llevó la maglia de líder en una gran vuelta. El año pasado, lideró la Vuelta a España durante seis días y ganó dos etapas antes de terminar finalmente en la quinta plaza.

Chaves (Orica), tercero en la 19ª etapa, y nuevo líder del Giro de Italia, recalcó este viernes que se trataba de "un día muy especial" para él y para su país.

"Antes de nada quiero decir que es un día muy especial para mí, para mi equipo y para mi país. Mis compañeros han hecho una gran carrera, atacamos en Agnel, y en el descenso tuve que hacer grandes esfuerzos para seguir a Nibali", resumió el 'Chavito'.

"Me di cuenta por el auricular de la caída de Kruijswijk, un pequeño error puede costar caro. En la llegada Nibali estuvo muy fuerte y no pude seguir su rueda", declaró el líder del Orica, que perdió 53 segundos con Nibali, al que supera en la general en 44 segundos a falta de dos etapas para la conclusión del Giro.

"Hasta ahora tuve que atacar, ahora tengo que defender. Si mantengo la maglia rosa hasta el final sería magnífico", indicó, confirmando que se dejará "la piel" sobre la carretera.

"Turín esta cerca, y soñar no cuesta nada", se ilusionó el colombiano, quien deseó no necesitar la ayuda de su compatriota Rigoberto Urán. "Espero no necesitar su ayuda porque eso querría decir que mi equipo no está ahí", afirmó sonriente.