Estoy en un gran momento, pero soy ambicioso y quiero más: Bacca

El delantero colombiano del Villarreal, Carlos Bacca, reconoció este martes en rueda de prensa que atraviesa, después de marcar tres goles en los tres últimos partidos, por un gran momento y se mostró ambicioso para aumentar su cifra anotadora y así ayudar al equipo a lograr la clasificación para jugar competición europea la próxima temporada.

"Estoy en un buen momento, con muy buenas sensaciones y gracias a Dios, con mucha confianza. Estoy haciendo un buen trabajo para el equipo, encontrando el gol, y eso me llena de mucha confianza y de mucha tranquilidad", señaló.

"Yo siempre quiero más, no soy conformista. Cuando llegué aquí dije que marcaría la mayoría de goles, llevo quince que es una buena cifra, pero espero mejorar y puedo llegar a marcar muchos más goles. Goles que espero puedan ayudar para conseguir los objetivos", agregó.

El ariete sudamericano firmó una primera vuelta irregular, aunque su rendimiento ha mejorado sensiblemente en esta segunda, en la que ha disparado su cifra de goles y se ha erigido en el máximo realizador del Villarreal.

"La temporada siempre es complicada y se nota que las piernas se cargan de minutos y de partidos, las cosas no salen bien y además de las piernas, la cabeza también se carga. Son muchas cosas que día a día debes trabajar para mejorar, las lesiones, las molestias me han dejado tener continuidad y eso ha sido clave para mejorar el rendimiento", explicó.

Sobre la trayectoria irregular del equipo en la actual campaña, indicó que "el equipo pasó por un momento complicado, por suerte el colchón que teníamos nos aguantó y ahora hemos reaccionado. Jugamos bien en Sevilla, ganamos en casa, y eso nos llena de confianza. El parón nos ha venido bien y ahora nos centramos en el Celta".

Sobre este próximo encuentro ante el conjunto gallego, el internacional colombiano reconoció que la baja de Iago Aspas "es una buena noticia".

"Que no esté, nos da aire, ya que es un jugador que puede hacer y aportar muchas cosas en el campo. Aunque ellos tiene grandes jugadores, como Wass, Pione o Maxi, que son peligrosos y hay que respetarlos", opinó.

Pese a ello, el jugador del Villarreal le deseó una rápida recuperación. "Tuve la suerte de jugar con él en el Sevilla, le deseo lo mejor y sobre todo una pronta recuperación para que pueda seguir haciendo lo que más le gusta y que pueda estar en el Mundial, que sé que ha trabajado para eso", apuntó.

"Creo que el Celta está pensando en sus opciones de poder ir a Europa. Ganar aquí es acercarse un poco más y a la espera de lo que hagan otros rivales. Ellos son equipos muy competitivos, que juegan el uno contra uno, que te persiguen por el campo y que tienen jugadores de buen pie. Esperemos poder contrarrestar eso y con ello podamos ganar", prosiguió.

Bacca juega en el Villarreal cedido esta temporada por el Milan, aunque el club español, que tiene una opción de compra, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre si la hará efectiva a la conclusión de esta campaña.

"Trato de no mirar lo que se dice de mi futuro, me centro en el día a día, confío en Dios y pido que me muestre el camino. Aunque cuando salió esa noticia sabía que era mentira, porque había tenido una reunión con Fernando (Roig) días antes. Además, él habla casi todos los días con mi representante, tenemos un contacto permanente. Tengo la confianza de todos ellos, del presidente y de Llaneza. Sabemos que hay muchos factores para que las cosas se den. Pero yo estoy tranquilo y centrado en el día a día. Estoy feliz aquí, estoy bien y solo queda esperar", recalcó.

Por último, se refirió a la gran competencia que hay entre los delanteros colombianos para ir al Mundial de Rusia del próximo verano. "Cuando hay competencia es bonito y bueno para la selección. Siempre he tenido la confianza del cuerpo técnico, la tuve cuando no estuve en mi gran momento, por lo que ahora que sí lo estoy la seguiré teniendo. Confío en Dios y trabajo para eso, el profe nos conoce a todos, sabe lo que cada uno le puede dar. Venimos de un proceso largo y esperamos hacer un gran Mundial", concluyó.